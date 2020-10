La cruschada Porta Sura a Glion è in punct da traffic neuralgic per la citad. Dapi l'inauguraziun dal sviament da Glion l'onn 2016 è sa mussà che la schliaziun per quella cruschada na cuntenta betg. Il chantun è londervi da rimnar propostas per schliar il problem da traffic sin questa cruschada. Trais da las quatter vias che vegnan sin la cruschada èn vias chantunalas.

Tenor Andreas Pfister, il manader per infrastructura da la vischnanca da Glion, saja la vischnanca pertutgada sulet cun la via Porta Sura che finescha tar la cruschada, cun il traffic plaun e cun la fermada da posta sper la cruschada. Per Pfister è la schliaziun la pli probabla ina rundella, ch'avess plaz en quest lieu. Sche tut va bain vegn il chantun a preschentar l'entschatta dal 2021 in project.