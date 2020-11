La damaun dals 25 da november è in luf vegnì tranter Mustér e Sedrun sut las rodas d'in auto. Quai communitgescha l'Uffizi chantunal da chatscha. Il luf saja probablamain in dals lufs giuvens dal triep da Stagias. Quels han lur territori en quels conturns.

Legenda: RTR, Grafica

L'automobilist haja immediat annunzià il cas al guardiaselvaschina responsabel. Il luf mazzà è vegnì transportà en in center spezialisà a Berna, respectivamain a Losanna.

Sco quai che l'uffizi scriva vinavant, stoppian ins il mument pli savens far quint che lufs sa trategnan en la val. Quai pervia da la naiv en las regiuns pli autas. L'uffizi supplitgescha la populaziun d'annunziar talas observaziuns mintgamai al guardiaselvaschina cumpetent.

