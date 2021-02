5 fin 6 milliuns francs per reconstruir la Casa Carigiet

Avant dus onns, ils 19 da favrer 2019, è la chasa dals dus frars Alois e Zarli Carigiet brischada. Il fieu e l’aua han chaschunà gronds donns. La chasa veglian ins reconstruir. Sco Lisa Schmidt-Candinas da l’Uniun Trun Cultura di, saja in studi da realisabladad inclusiv planisaziun e finanziaziun sin maisa. Quest studi saja la basa per recaltgar daners. La cumissiun dal fatg quinta cun tranter 5 e 6 milliuns francs per reconstruir la Chasa.

La visiun saja dentant d’integrar en il project anc dus auters objects istorics: la Casa Desax, nua che famiglias noblas han vivì, ed ina part da l’anteriura fabrica da ponn, che duai dar suttetg al relasch da l'artist Matias Spescha.

Cumenzar la primavaira a rumir la chasa

Uschè spert che corona lubescha, veglian ins preschentar il project a la populaziun, di Lisa Schmidt-Candinas. La pandemia haja retardà el. Sche tut va sco previs duai quel esser terminà fin 2024 – punctual per il giubileum da 600 onns da la Lia Grischa. Las festivitads per quai han lieu a Trun.

La primavaira vulan ins cumenzar a rumir la Casa Carigiet e suenter – pass per pass e sco che las finanzas lubeschan –reconstruir ella. L'Uniun Trun Cultura ha pajà 170'000 francsper la Casa Carigiet ed ha impundì 100'000 francs per il studi.