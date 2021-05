Las taxas na vegnan dentant betg relaschadas a las interpresas pertutgadas, ma cun la summa da taxas pajadas il 2020, po la vischnanca calcular il sustegn. Uschia èsi previs che las ustarias e las chasas da colonia survegnan restituì per 50% la summa totala da las taxas pajadas (taxa d’aua e d’aua persa, taxa da turissem ed autras). Per la hotellaria e las stizuns, senza stizuns da victualias, duai dar in rembursament da 30%. Cun la lescha approvada unanimamain po la vischnanca pajar ina cumpart unica. Il proxim temp duai vegnir publitgà la pussaivladad dad inoltrar las dumondas. La suprastanza communala vegn alura ad examinar mintga singula dumonda da sustegn. En tut vegn calculà cun ina summa da sustegn da 160’000 francs.

Credits per parcadis na vegnan betg tuts concedids

Il parlament ha vinavant gì da decider sur da plirs credits per parcadis e vias. Betg tuts han chattà il sustegn. Uschia per exempel n’ha il parlament betg concedì il credit da 110’000 francs per la construcziun da parcadis en la vischinanza dal Bogn Sedrun. Dentant datti in credit da 200’000 francs per sanar ils parcadis dasper la punt dal Drun.