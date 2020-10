San Bernardino e Gottard

Beno Pally che posseda la mazlaria e setgentaria Pally a Curaglia ha stuì eleger duas variantas, perquai ch’els furneschan charn als clients da Medel fin Landquart: Ir cun dus autos da Curaglia fin a Biasca e da là è in ì enavant sur il San Bernadino e l’auter tras il Gottard.

Nus vulain gea furnir enavant a nossa clientella, era sche nus stuain mintgatant ir bunamain enturn il mund.

Medel – Mumpé Medel – Fontanivas – Mustér

Sper quests viadis pli lungs hajan els era gì viadis pli curts cun ir a Mumpé Medel e da là in toc a pe fin Fontanivas (ca. 15 min.) ed enavant cun auto a Mustér e pli engiu e suenter puspè enavos. Beno Pally ha ditg ch’el haja purtà 58 kilos charn si dies.

Quai è stà nagut uschè mal, quai è stà ina giada insatge auter che adina seser en l’auto ed ir ora Mustér.

Per ils ins meglier, per auters in zic pli difficil

Sia fatschenta ha era pudì furnir mangiativas a l'hotel Vallatscha. Sco la manadra da fatschenta Sonja Schlegel di haja mancà pauc, mo mintgatant n'avevan els betg avunda gervosa.

Ma uschiglio è tut ì bain.

Els hajan era pudì cumprar rauba en la stizun Prima. Sco la possessura da questa stizun a Curaglia, Anna Acton, di haja ella gì cletg che l’emprim transport cun rauba saja anc vegnì glindesdi avant la bova. Il segund haja el pudì organisar per la gievgia. Impurtant saja stà che la vischnanca da Medel haja gidà ella.

La vischnanca ha fatg giu cun Volg ch’ella surprenda custs eventuals per ina segunda furniziun sur il Bernardino.

In zic pli cumplitgà èsi stà per interpresas da construcziun sco Transports Bundi u Werner Bundi che ha ina firma da far tetgs. Sco els dian n'hajan els betg pudì far tschertas lavurs ubain spustar ellas. Il problem saja dentant ch’els hajan contracts da lavur.