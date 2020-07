Fundaziun «Felsentherme» po cumprar la terma per in franc

La fundaziun «Felsentherme» è in pass pli lunsch. Las tractativas tranter la Priora SA da l'interprendider Remo Stoffel e la vischnanca da Val S. Pieder èn sut tetg. Uschia ha Stefan Schmid, il president communal orientà la populaziun da Val.

Planisà a lunga vista

L'onn 2012 è l'hotel Therme da Val vegnì vendì a Remo Stoffel – gia lura cun l'opziun da cumprar enavos la «Therme» e metter quella en ina fundaziun. La summa simbolica per quella cumpra munta ad in franc. Las tractativas per far la fundaziun «Felsentherme» han cuzzà plirs onns. In crap da stgarpitsch è sta la politica da pretsch d’entrada per la «Therme».

Sco quai che Stefan Schmid di, hajan ins vulì negoziar cundiziuns spezialas per la populaziun indigena e per ils ulteriurs hotels da Val. Il contract da diever tranter la fundaziun «Felsentherme» sco possessura futura e la Priora SA sco utilisader cuntegna era che l'utilisader è responsabel per il mantegniment da la «Therme». Ils detagls dal contract vegnan preschentads pli tard a la populaziun da Val.