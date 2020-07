La mesadad da l'emprima etappa cun sis tunnels d’amfibis è prest realisada davent da la sortida da la Via Alpsu en direcziun da Vuorz/Andiast. Ils proxims tschintg fin sis onns obtegnan ils amfibis ulteriurs 24 sutpassadis en la via chantunala fin la plazza da helicopter avant Tavanasa.

Malgrà las sururas e la cuntinuada lavur da la sonda, n'ha il polier Silvio Candinas betg pers la buna luna. Candinas maina il plazzal da construcziun a la sbuccada da la via d'Andiast/Vuorz en la via principala Alpsu. El e sia interpresa han survegnì in'incumbensa probabel unica en l'entira rait da vias dal chantun Grischun: Construir sutpassadis per amfibis sin viadi da lur domicil d’enviern en direcziun dal Rain. Ils emprims trais sutpassadis èn bainprest a fin, ulteriurs trais èn planisads fin la fin da la stagiun da construcziun 2020.

Project spezial

Nà dal dumber da 30 sutpassadis per amfibis dastg'ins bain discurrer d'in unic project, quai tenor Urs Amstutz da l'Uffizi da construcziun bassa dal Grischun. Il chantun haja era gia realisà sutpassadis per amfibis, dentant betg en quella dimensiun. Amstutz ha menziunà l’impurtanza dal tschancun per ils amfibis per lur viadi sur via. Dapi intgins onns retegnan saivs ils amfibis che vegnan rimnads e purtads sur via. In ur da betun impedescha en avegnir il viadi sur via e rustgs e raunas ston lura duvrar il tunnel per cuntanscher l'autra vart da la via.

Pulita dimensiun

Surstar fa la dimensiun dals sutpassadis da 1,80 meters. Tenor Urs Amstutz han ils planisaders dà suatientscha a las experientschas dals spezialists d'amfibis. Ils amfibis dovran ina tscherta glisch per insumma far diever d'in sutpassadi. Sche ulteriurs animals nizzegian la pussaivladad da sutpassar la via chantunala, na po il mainaproject betg excluder. Nà da la dimensiun pon lieurs, tais, vulps u era serps passar il sutpassadi.

Impediment da traffic

Fitg pertschert è il plazzal da sutpassadis, inclus sanaziun da la via, als numerus automobilists sin viadi da la Via Alpsu. Spetgar sin glisch melna dovra magari in zichel gnerva. Ed il traffic è, oravant tut venderdi e sonda, fitg intensiv. Ins po dentant betg prender resguard sin il traffic, perquai ch'il termin da la fin d'emna smanatscha.