Via istorica Mustér/Disla

Quai ha la Dretgira administrativa dal Grischun decidì, sco il president da la cumissiun da meglieraziun da Mustér, Walter Deplazes, ha confermà a RTR.

Va il cas al Tribunal federal?

Il settember aveva la Dretgira administrativa decretà in stop da bajegiar superprovisoric – quai suenter che la Protecziun da la patria aveva intervegnì. La via da Disla a Madernal saja ina via istorica ed ins na dastgia betg schlargiar quella.

Dacurt han dentant ils derschaders schlià il stop da bajegiar superprovisoric. Las lavurs vid la via cuntinueschian, di Walter Deplazes, quai cun rugalar il mir sitg e schlargiar la via sco quai era vegnì approvà en il project.

La manadra da fatschenta da la Protecziun da la patria, Ludmilla Seifert, è trumpada. Quai n'hajan els betg vulì e la dumonda saja, sch’els duain trair enavant il cas al Tribunal federal.