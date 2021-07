Ils plans da rinforzar la vischnanca da Falera sco destinaziun da vacanzas impurtanta per l'Arena Alva van vinavant. Il Na da Falera ad in'eventuala fusiun cun Laax, n'ha nagina influenza sin questas decisiun. Quai ha ditg Reto Gurtner da l'Arena Alva.

Quella fusiun n'ha betg in'influenza sin ils projects da Crap s. Gion.

Avant in onn èn ils plans per in ressort da vacanzas, ina nova pendiculara ed ina colliaziun tranter quests dus objects vegnids preschentads. Fin uss è vegnida prolungada la zona per il ressort per ulteriurs 5 onns. Sco quai che Reto Gurtner di, dovrian las chaussas che han da far cun il dretg bler temp.

Ins saja dentant sin buna via e fin ussa n'haja dà nagins impediments che franassan quests projects. I valia anc adina il termin per la realisaziun 2024/25.