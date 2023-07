Il cussegl da vischnanca aveva avant in onn gia concedì ina summa d'in mez milliun francs tenor sia cumpetenza. Cunquai che la summa è s'augmentada sin 675'000 francs, ha la suprastanza purtà la fatschenta davant la radunanza communala.

La radunanza communala conceda contribuziun per archiv cultural

audio Gronda part da la finanziaziun segirada per l'archiv cultural 02:57 min, ord Actualitad dals 01.07.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 2 minutas 57 Secundas.

Il suveran tuatschin sustegna unanimamain il project da construir in nov bajetg per l'archiv cultural Tujetsch cun ina contribuziun da 675'000 francs or da la cassa publica. Tenor il president da l'uniun Forum cultural Tujetsch, André Schmid, saja uschia la gronda part da la finanziaziun segirada. L'intent saja ussa d'inoltrar ina dumonda da bajegiar e da cumenzar cun las lavurs.

Legenda: Visualisaziun da l'archiv cultural, planisà da Gion Antoni Caminada. MAD

Il nov bajetg vegn planisà da l'architect Gion Antoni Caminada e construì sper il museum la Truaisch. La vischnanca conceda la summa sulettamain sch'il bajetg vegn realisà. En il mument che l'archiv cultural è construì, daventa la vischnanca plinavant possessura da l'immobiglia e paja custs annuals da radund 14'000 francs vi dal manaschi. Il Forum cultural Tujetsch surpiglia 10'000 francs dals custs da manaschi.

Il suveran ha da dar ses consentiment per implants solars

Las interpresas Energia Alpina ed Axpo han preschentà il stan actual da lur projects d'eriger implants solars a Scharinas ed a Nalps. Il project da l'Energia Alpina è gia sviluppà uschè lunsch ch'ils responsabels quintan d'inoltrar la dumonda da bajegiar l'atun da quest onn.

Legenda: Ciril Deplazes, manader da l'Energia Alpina preschenta il stan dal project solar a Scharinas. RTR

Cunquai che l'interpresa appartegna a la vischnanca èn las dumondas giuridicas pli simplas che tar il project da l'Axpo. Lezza è anc en la fasa da preproject e l'interpresa è vi da contrahar cun las vischnancas da concessiun, cunquai che l'implant duai vegnir construì sin ina parcella da l'Ovra electrica Rain Anteriur. Per concretidar l'indriz a Nalps vul l'Axpo fundar la NalpSolar SA. La dumonda da bajegiar pudess l'Axpo inoltrar sin fin da quest onn.

audio Suveran decida bainprest areguard ils implants solars 04:37 min, ord Actualitad dals 01.07.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 4 minutas 37 Secundas.

Per pudair profitar da subvenziuns da la Confederaziun ston ils implants esser parzialmain vi da la rait enfin la fin da l'onn 2025. Ciril Deplazes, mainafatschenta da l’Energia Alpina spera da pudair cumenzar il 2024 cun las lavurs a Scharinas. Tuts dus projects dovran il consentiment dal suveran tuatschin. Lez ha da decider en chaussa durant la radunanza dals 18 d'avust.