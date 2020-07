Sch'ins passa Rueun sur la via principala croda cunzunt in bajetg ad ins en egl. La chasa Deflorin u sco blers numnan la chasa alva è ina granda chasa alva cun in tetg da ruina. In dals pli vegls bajetgs da Rueun. Probabel pudess mintgin da Rueun raquintar in'istorgia, in'anecdota u simplamain tge ch'els collian cun la chasa alva.

Maletg 1 / 3 Legenda: Uschia guarda la chasa alva ora. RTR, Anna Selina Quinter Maletg 2 / 3 Legenda: La chasa alva è era gia donnegiada. RTR, Flavio Deflorin Maletg 3 / 3 Legenda: La fanestra betg propi pli entira. RTR, Flavio Deflorin

Quai avain nus chattà ora

Tar ils pli giuvens da Rueun è la chasa er enconuschenta sco «chasa da spierts». Quai perquai ch'i sufla savens en il conturn da la chasa e fascheva uschia ramurs da spierts. En la chasa chattan ins arvieuts da crap. Sco ils da Rueun raquintan ha vivì pli baud en questa chasa in chalger. La chasa Deflorin è ina da las veglias chasas da Rueun ed è sut la protecziun da monuments. Ditg è la chasa restada vita. Uss ha in investur da la bassa dentant cumprà ella.

Raquinta era Ti!

Sch'era Ti has insatge da raquintar u has ina fotografia veglia da la chasa alva lura scriva sin il numer da WhatsApp 079 200 70 07 u vegni sperasvi tar nossa rulotta e raquintai a noss reporters avant lieu. Nus sa legrain da Vossas istorgias!