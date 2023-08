Chantun po sajettar trais luffins ed in luf dominant

Il chantun ha survegnì da l'Uffizi federal per l'ambient la lubientscha da sajettar in luffin dal triep da Moesola e dus luffins dal triep da Stagias. Plinavant dastga er il luf dominant M187 da Stagias vegnir sajettà perquai che quel aveva gia l'onn passà chaschunà gronds donns en il Tessin.

Nagina lubientscha per regular il triep dal Beverin

La dumonda da regulaziun dal triep da Beverin ha l'uffizi federal refusà. Las 13 nursas stgarpadas na sajan betg stadas en ina situaziun protegida. Quai, perquai ch'ils chauns n'avevan per part u insumma betg la cumprova uffiziala per proteger muntaneras.

Il chantun ha plinavant inoltrà ina dumonda per regular il triep dal Vorab. Là han ins dentant fin uss be confermà in luffin, quel na dastga betg vegnir sajettà.

Chantun vul sajettar trais luffins dal triep da Valgronda

Dal triep da Valgronda pon trais luffins vegnir sajettads, quai stat en il Fegl uffizial dal chantun. L’Uffizi federal d’ambient haja dà la lubientscha da regular il triep da lufs en la regiun da Sursaissa Mundaun. Motiv per la lubientscha èn ils gronds donns vi d'animals da niz. Ils animals giuvens stoppian vegnir sajettads enfin la fin da mars da l’auter onn.

La survista dal luf en il Grischun chattais qua: