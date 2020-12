Il suveran da Claustra-Serneus decida l'entschatta mars dal 2021, sche la vischnanca duai far part dal Parc natiral internaziunal Rätikon. Il cussegl communal ha approvà la fatschenta per mauns da la votaziun a l'urna. Dasper la dumonda da principi – vai er per in credit da 180’000 francs per ils emprims trais onns da la realisaziun.

Il parc sur cunfin duai cumpigliar 30 vischnancas da la Svizra, da l'Austria e dal Principadi da Liechtenstein. El fiss il pli grond parc da natira en las Alps. Sche las vischnancas din Gea, pudess la realisaziun cumenzar il 2022.

Dus lieus per la chasa da parcar

Er en votaziun a Claustra-Serneus vegnan ils 7 da mars 2021 – in’iniziativa per ina nova chasa da parcar e la cuntraproposta.

L'iniziativa pretenda da construir ina chasa da parcar sin l'areal «Veglia patinera». La cuntraproposta da la suprastanza vul, che la chasa da parcar vegnia en il territori dal parcadi Casanna. Questa varianta saja cleramain pli favuraivla, di la suprastanza.

En la sesida da la sonda ha il cussegl communal da Claustra-Serneus decidì – da cussegliar in Na a l'iniziativa ed in Gea a la cuntraproposta. Tar la dumonda da tagl preferescha il cussegl communal era la cuntraproposta.