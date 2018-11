Sco la «Südostschweiz» scriva, haja la Procura per giuvenils grischuna terminà l’inquisiziun ed inoltrà l’acta d’accusaziun a la dretgira. Quella accusa il giuven pervi da l'incendi intenziunà e pervi da plirs cas da blessuras levas. Plinavant scriva la Procura ch'il giuven saja sta per tschert ch'il fieu possia sa reparter sin las raubas inflammablas en il regal e ch'il fieu possia sa derasar. Cun quai haja il giuven mess en privel la vita da tuttas persunas ch'eran da quai temp en la Landi.

El pudess puspè agir uschia

Ils 14 da december da l’onn passà aveva in emprendist da la Landi da Tusaun dà fieu a la butia. Tenor in’expertisa psichiatrica è il ristg ch’il giuvenil pudess anc ina giada far insatge sumegliant grond. Il process davant la dretgira districtuala da l’Alvra ha lieu davos portas serradas. Cura na vegn betg communitgà. Quai ord resguard per il giuvenil.

Custs da 6,42 milliuns francs

Ils 150 pumpiers ch'èn stads en acziun quai di n'han betg pudì evitar che la Landi è arsa cumplettamain. Ils donns materials muntan a total 6,42 milliuns francs, scriva la Procura per giuvenils. Duas persunas han survegnì ina tissientada da fim.

Il giuvenil è stà enfin l'avrigl en ina psichiatria serrada. Dapi lura saja el en ina instituziun averta, che sappia co ir enturn cun tals cas.

