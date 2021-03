Dapi in pèr emnas ha Cuira in nov local da sentupada cun in post da cussegliaziun per giuven e vegl ord la LGBTQ+ communitad. E la nova purschida è dumandada.

La stanza ch’è endrizzada a moda moderna en la citad veglia da Cuira, duai esser in lieu nua che persunas ord la LGBTQ+ communitad duain sa sentir da chasa, di il lavurer social, Holger Niggemann. Per ina giada èn persunas betg eterosexualas en la maioritad, tge che duai mussar cunzunt als giuvens ch’els n’èn betg persuls.

Purschidas da l'uniun sozialwerk.LGBT+

Durant las purschidas cun il num «treff.LGBT+» duain giuven e vegl pudair sa barattar, tschintschar sur da lur quitads, ma era ir per agid tar ils lavurers socials. Saja quai sch’els u ellas han problems a chasa, dovran agid tar il coming-out u a la plazza da lavur.

Impurtant saja al sozialwerkt.LGBT+ che la cussegliaziun è a moda e maniera lucca – e betg en furma da discurs be en dus en stanzas serradas vid ina maisa, mabain discurs en la gruppa en ina lounge. Sche quests discurs persunals èn dentant giavischads, porschan els era quai.

Tranter auter porscha il sozialwerk.LGBT+ mintga mardi, mesemna e sonda sentupadas e mintga dumengia in «walk & talk», nua che persunas ch’èn queer s'entaupan per ir ensemen a spass. Entras las mesiras da corona èn ils plazs tar las differentas purschidas limitadas, uschia ch’els hajan da far pliras gruppas pitschnas, perquai che l’interess saja grond, di Holger Niggemann.

Desideri tar ils creschids

Ma betg mo giuvens e giuvnas hajan grond interess vid la nova purschida, era creschids omosexuals hajan il desideri d'in lieu da sentupada, di il lavurer social. Cunzunt il temp da corona saja fitg grev per persunas creschidas ord la LGBTQ+ communitad che abiteschan en il Grischun, perquai ch’ellas sa sentian fitg isoladas. Tranter auter perquai ch’i na dettia betg propi INA communitad da la LGBTQ+ en il Grischun sco per exempel a Turitg, di Holger Niggemann. E quai nov local saja in pass en la dretga direcziun per midar quai e realisar ina communitad en il Grischun.