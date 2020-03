En l'ospital da Tavau èn ins vid sa preparar sin l'unda da pazients cun il coronavirus che vegn spetgada. Il mument saja anc ruassaivel, uschia Walter Kistler, schefmedi e manader dal stab da pandemia da l'ospital da Tavau. Ins saja dentant i directamain da la stagiun d'enviern en la stagiun da stad – er puncto persunal. Dus pazients cun il coronavirus tgira l'ospital, in da quels sto dentant far midada en l'ospital chantunal a Cuira, là po el vegnir tgirà meglier, uschia Walter Kistler. Sper quai saja l'ospital anc en contact cun plirs pazients ch'han sintoms levs e ch'èn en quarantina a chasa.

Manco da persunal anc betg acut

Er persunal da tgira u medis en la gruppa da risico na pon actualmain betg lavurar. Cun persunal da partiziuns ch'han betg uschè bler lavur, sco per exempel da l'anestesia u dal servetsch da salvament, saja anc uss pussaivel da gulivar or quai persunal che manca. La varianta da clamar enavos persunal gia pensiunà, na saja uss dentant betg pussaivel, cunquai ch'er quel tutga tar la gruppa da risico.

Ina tscherta rutina er cun tractaments normals cuntinuescha tenor Walter Kistler tuttina. Cler, tscherts tractaments sajan pussaivels da stuschar or er pli ditg, auters èsi dentant da far uschè spert sco pussaivel per ch'i sajan lura betg da far, cura che l'unda è arrivada.