Oz han ils responsabels per il project da la vart svizra, sco er exponents da la politica ed economia lantschà il cumbat da votaziun cun in appel per in Gea. Tenor els pudess ina decisiun positiva era meglierar la collavuraziun regiunala.

Sch'ina vischnanca dal Partenz sa participescha al Parc natiral Rätikon decida il suveran l'emprima emna dal mars 2021, tar radunanzas communalas u a l'urna. Tar in Gea duess il parc natiral vegnir realisà a partir dal 2022. Quel parc cumpigliass parts dal Grischun, il Voralberg ed il Principadi da Liechtenstein.

Mintga vischnanca decida per sa sezza Textbox aufklappen Textbox zuklappen Sch'ina vischnanca decida Gea, sche lura fa il territori da quella vischnanca part dal parc natiral, tar in Na betg. Uschia na po ina vischnanca betg decider davart il futur d'ina autra vischnanca. Il resultat total n'ha nagina valur.

Suenter las decisiuns a nivel communal, dovri il consentiment chantunal e federal. Sche tut va tenor plan vegnia il parc da natira realisà l'emprim per trais onns. Sch'i duai dar in manaschi a lunga vista, lura ston las vischnancas anc ina giada decider.