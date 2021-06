Per part dapli cudeschaziuns che l'onn passà

Las destinaziuns da vacanzas en il chantun Grischun guardan positiv vers la stad, conferman destinaziuns sco la Surselva, Arosa, il Surses e l’Engiadina. Guardà sur l’entir chantun, vesi en tuttas regiuns ora pli u main tuttina: Ils plazs da campar èn en blers lieus gia vendids ora, l’interess vi dad abitaziuns da vacanzas è circa tuttina grond sco durant il medem temp da l’onn passà e la dumonda tar hotels è per il mument pli gronda, cumpareglià cun l’entschatta da la stad 2020.

Malgrà las bunas premissas saja da tegnair en egl che las cudeschaziuns sajan quest onn stadas constantas dapi il mars. L’onn passà hajan blers pir entschet a cudeschar las vacanzas la fin da matg u il zercladur pervia dal lockdown, di Madeleine Papst da la destinaziun Engiadina Bassa, Val Müstair e Samignun.

Betg tar tuts bunas premissas

Malgrà l’aut dumber da cudeschaziuns e reservaziuns en il chantun, pateschan destinaziuns ch'èn dependentas da giasts internaziunals anc adina, sco per exempel San Murezzan e Tavau, di Michael Caflisch, manader da l’Uffizi chantunal per turissem.

Spontanitad e flexibilitad disada

Er questa stad ston las destinaziuns da vacanzas restar spontanas e flexiblas. Ma quai sajan ins uss disà, dian differents manaders e manadras dad organisaziuns turisticas. Tuttina fetschia la malsegirtad in zic quitads, di tranter auter il manader da Surselva Turissem, Kevin Brunold.

Corona ha purtà fitg bleras surpraisas en tuttas direcziuns, positivas e negativas. In quità ch'ins fa adina è: Vegni anc a dar in'ulteriura unda? Ma nus avain emprendì d’ir enturn cun las malsegirtads, uschia ch’ins na vegn betg memia gnervus.

Resumà pon ins dir: en l’entir chantun vegni reservà vacanzas tut a dubel. Per il mument vesi ora uschia, ch'i vegn a dar ina stad cun circa tuttina blers giasts sco l’onn passà. La differenza: zunt segir in dus Svizzers e Svizras pli pauc, persuenter in pèr giasts dapli dals pajais vischinants.