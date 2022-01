cuntegn

Obligatori da sa registrar - Tgi ch'è scolà en la tgira e na lavura betg – ha da s'annunziar

Per pudair stuppar rusnas eventualas da persunal pervia da l'unda d'omicron, metta en vigur il chantun in obligatori da s'annunziar per persunas scoladas en il sectur da sanadad che lavuran il mument betg ubain en in auter mastergn.