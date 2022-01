Il november 2021 han ils hotels grischuns gì en tut 120’774 pernottaziuns. Cumpareglià cun il november 2020 cun 116’343 pernottaziuns – è quai in augment da 3,8%. Quai ha communitgà l’Uffizi grischun per economia e turissem.

Svizzers e Svizras han passentà pli paucas notgs en hotels grischuns il november passà. La reducziun munta a circa 10%. Tuttina èn passa trais quarts dals giasts stads indigens, era pervi da la situaziun dal coronavirus en divers pajais esters.

Cun dar in sguard sin las differentas regiuns grischunas croda en egl, che cunzunt l’Engiadina ha pudì beneventar dapli giasts il november passà cumpareglià cun las cifras dal 2020. La pli gronda destinaziun Tavau e Claustra ha dumbrà circa tuttina bleras pernottaziuns, cun var 26’700. Pers han cunzunt la Surselva e la regiun da Lai.

Hotels svizzers occupads bler meglier

En l'entira Svizra èn las pernottaziuns bunamain sa dublegiadas il november passà, cumpareglià cun il medem mais da l’onn passà. Las 1,8 milliuns pernottaziuns che l’Uffizi federal da statistica annunzia, muntan in augment per passa 95%. Da quai sajan 1,1 milliuns stads giasts indigens. Da constatar è dentant era in ferm return dals giasts internaziunals, cumpareglià cun il november 2020.

