75 onns bulletin da lavinas

Ils 21 da december 1945 è cumparì l'emprim bulletin da lavinas. Dapi lura èn las prognosas sa sviluppadas marcantamain e malgrà svilups tecnics e mesiraziuns automatisadas resta il carstgaun indispensabel, di Thomas Stucki il manader dal servetsch d'avertiment da lavinas.

Meglras prognosas cun modells d'aura pli precis

Meglierar ils process, models d'aura pli exacts e svelts èn la basa per er in meglier bulletin da lavinas. Uschia sa per exempel vegnir fatga ina prognosa pli exacta da naiv nova, ch'ha ina gronda influenza per il privel da lavinas. E malgrà che dapli persunas èn per via en la natira ils ultims 30 onns, è la cifra dals morts da lavina betg s'augmentada, anzi plitost tschessada, resumescha Stucki. E quai saja l'intent d'in bulletin da lavinas – evitar morts da lavina.

Er RTR social è s'occupà dal giubileum.