Durant il lockdown la primavaira ha il Departament federal d’affars exteriurs EDA organisà passa 30 sgols spezials per repatriar Svizzers da l’exteriur. Profità da quest’acziun han er burgais d’auters stadis. En tut han radund 7'000 persunas fatg diever da quell'acziun, tranter quellas er var 3'100 persunas che vivan en l'exteriur. Da l'autra vart èn er var 3'000 Svizzers e Svizras returnads cun sgols da repatriaziun dad auters pajais.

Sco la SonntagsZeitung scriva, dettia anc adina persunas che n’hajan betg pajà per lur sgol – quai cunzunt burgais da l’exteriur. En tut sajan anc radund 600 quints en la valur da passa 620'000 francs averts. Radund 150 da quels quints pertutgian persunas che vivan en Svizra, ils auters vivian en l'exteriur.

Tut las persunas che n'hajan anc betg pajà, hajan gia survegnì duas admoniziuns, ha declerà in pledader da l'EDA envers la Sonntagszeitung. Las persunas en Svizra che na vegnan er sin la proxima admoniziun betg a pajar vegnan stumads. Per las persunas en l'exteriur è il proceder dentant pli cumplitgà per la Confederaziun. Ins veglia cun sustegn da las autoritads localas dentant er cuntanscher ina schliaziun dad incasso, uschia il pledader da l'EDA.

