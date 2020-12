L’anteriur deposit da muniziun da l’armada a Mitholz en il chantun Berna vegn ussa definitivamain rumì. Il Cussegl federal ha dà glisch verda per la projecziun da las lavurs che duain cumenzar il pli baud en diesch onns.

Gia il favrer da quest onn aveva la Confederaziun preschentà a la populaziun da Mitholz ils plans d'evacuaziun. Durant la rumida ston ils abitants e las abitantas bandunar lur casas per radund 10 onns – quai per raschuns da segirezza. Pertutgadas da la decisiun èn tranter 50 e 60 chasadas. Dasper l'evacuaziun èsi er previs da proteger meglier la via naziunala e la lingia da viafier. Tut en tut quinta la Confederaziun cun custs da 500 fin 900 milliuns francs.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Rumida deposit Mitholz Bandunar il dachasa per 10 onns 25.02.2020 Cun video

Avant passa 70 onns, la notg dals 19 sin ils 20 da december 1947 era il deposit da muniziun da l'armada explodì ed aveva destruì la pli gronda part da las chasas a Mitholz. Nov persunas eran mortas. Avant dus onns è lura vegnida la nauscha novitad: In studi dal Departament federal da l'armada è vegnì a la conclusiun ch'i dettia en ils tunnels dal deposit anc adina da quai da 3'500 tonnas muniziun e pliras tschient tonns materia explosiva.