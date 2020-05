La Svizra dovra refurmas sveltas per il provediment da vegliadetgna. Da quest avis è il president dal cussegl d’administraziun da l'assicuranza Swiss Life, Rolf Dörig.

En in’ intervista cun las gasettas da la «CH Media» avertescha Dörig che la pandemia da corona haja rendì anc pli critica la crisa da l'Assicuranza per vegls e survivents (AVS).

En il segund pilaster per exempel vegnian anc a mancar bler dapli daners che fin ussa. I dovria ussa bleras mesiras per garantir il provediment da vegliadetgna – tranter auter la vegliadetgna da renta 65 per las dunnas.

