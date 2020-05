Lavurar enfin 67 onns ma persuenter avair mintg'onn duas emnas dapli vacanzas. Quell'idea ha il cusseglier dals chantuns da la Partida Liberaldemocratica da Turitg, Ruedi Noser lantschà, sco la NZZ am Sonntag scriva. El vesa quai sco ina situaziun da win-win per tuts. Ils emploiads survegnan uschia dapli temp per la famiglia e per sa revegnir. Da l’autra vart vegnian las ovras socialas refurmadas a moda persistenta, senza che l'economia stoppia supportar dapli reducziuns da paja e taglia sin la plivalur.

Tuts ils cussegliers dals chantuns da la PLD sustegnian quest plan. Uss vegnia quel proponì al Parlament ed al Cussegl federal.

Ord l'archiv

L'AVS – l'assicuranza per vegls e survivents – datti dapi il 1948 en quella furma sco nus enconuschain oz ella. Il 1947 han ils umens svizzers detg GEA ad ella.