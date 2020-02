Bunas notas per CS ed UBS

Bancas relevantas per sistem

En il rom dal sistem «Too Big To Fail» sajan ils plans d'urgenza da la Credit Suisse realisabels, quels da l'UBS adempleschian bain las prescripziuns legalas. I dettia però la resalva che tschertas obligaziuns eventualas sajan anc memia autas. Quai ha communitgà la Surveglianza federala dals martgads da finanzas.

Auter guarda quai or tar las ulteriuras trais bancas ch’èn relevantas per il sistem en Svizra: Ils plans d’urgenza da Postfinance, Raiffeisen e da la Banca Chantunala Turitgaisa ZKB n’adempleschian anc betg dal tuttafatg las prescripziuns. Anc nagina da questas bancas n’haja pudì preschentar in plan plausibel.

La FINMA aveva pretendì da las tschintg bancas da preschentar fin la fin dal 2019 in plan d’urgenza. Quel duaja mussar co las funcziuns relevantas per il sistem possian vegnir cuntinuadas er en cas d’ina insolvenza.

