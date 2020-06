Glisch verda per l'app da corona

Il Cussegl dals chantuns dat da principi glisch verda per la app da corona, sviluppada da la Confederaziun ensemen cun las duas ETH's.

El ha be adattà minim il sboz da lescha per quella. Per che la app da tracing possia gia vegnir lantschada la fin da quest mais dovri ina midada urgenta da la lescha d'epidemia. L'applicaziun che gida da persequitar enavos cas da corona duai vegnir en acziun immediat suenter il «gea» dad omaduas chombras.

