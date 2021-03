Las chombras parlamentaras han spustà las decisiuns davart il futur da l'agricultura. Suenter il Cussegl dals chantuns, ha uss er il Cussegl naziunal mess sin glatsch la politica agrara 2022+. La fatschenta tar la quala l'agricultura ecologica stat en il center dastgass uschia sa retardar per onns.

Cun sistir quella è la chombra gronda suandada sia cumissiun d'economia ed il Cussegl dals chantuns. La discussiun davart la basa legala en tge direcziun che la politica agrara s'orientescha, duai pir vegnir fatga sch'il Cussegl federal preschenta ina survista latiers.

Approvà rom finanzial

Approvà ha il Cussegl naziunal percunter il rom d'expensas per la politica agrara dal 2022 enfin il 2025. Quest pachet cumpiglia total radund 14 milliardas francs. Ina minoritad aveva vulì decider il rom finanzial be per dus empè da quatter onns ed uschia pussibilitar ina nova discussiun sin basa dal sboz dal Cussegl federal.

La fatschenta turna uss enavos en Chombra pitschna.