Il Cussegl dals chantuns ha spustà la discussiun davart il project da la politica agrara 2022 +. Quai munta plirs onns retard per quest project. Cun quel vul il Cussegl federal augmentar la valur agiuntada da l'agricultura, promover manaschis pli effizients e reducir la polluziun da l'ambient.

Cun 28 cunter 16 vuschs ha il Cussegl dals chantuns decidì da tractar il project pir, cura ch'il Cussegl federal preschentia correcturas – cun in rapport che duai esser avant maun fin il 2022. La Chombra pitschna è uschia suandada a sia cumissiun d'economia. Quella è da l'avis che las midadas da la lescha na porschian betg perspectivas a lunga vista per l'agricultura e cuntegnian be puncts negativs.

Approvà ha il cussegl dals stans percunter il rom d’expensas per l’agricultura – quai cun 43 vusch Gea senza cunter-vusch. Il 2022 fin il 2025 stattan uschia a disposiziun en tut 13,8 milliardas francs per pajaments directs a l'agricultura.