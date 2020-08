La possessura da UPC – Liberty Global – vul cumprar Sunrise. Quai per 6,8 milliardas francs, sco Sunrise ha communitgà. Liberty Global porschia 110 francs per aczia da Sunrise. Quai èn 32% dapli che la media dals ultims 60 dis. L'acziunaria gronda da Sunrise – Freenet – saja s'obligada da far amogna sia entira cumpart da radund 24% a Sunrise. Sunrise duja suenter la surpigliada vegnir dequotada da la bursa svizra SIX.

Uschia è in crap da stgarpitsch ord via: Pervi da Freenet aveva la surpigliada planisada da UPC tras Sunrise fatg naufragi. Uss datti tuttina anc questa nozza, simplamain cuntrari.

Grazia a la fusiun naschia in concurrent pli grond per Swisscom, hai num vinavant. L'interpresa cumbinada vegnia ad esser posiziunada bain per augmentar l'infrastructura da la rait da la proxima generaziun, er da la tecnologia 5G.

