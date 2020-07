Sch'il Cussegl federal avess annunzià il lockdown in'emna pli tard fissan 6'000 persunas dapli mortas. Quai è il resultat d'ina calculaziun da l'universitad da Berna ch'il «Tagesanzeiger» ha publitgà.

In team enturn l'epidemiolog Christian Althaus da l'universitad da Berna, ch'aveva gia il schaner avertì da betg sutstimar il coronavirus, ha tschentà la dumonda tge che fiss capità, sch'il lockdown fiss vegnì annunzià in'emna avant u pli tard ch'ils 16 da mars. Cunquai ch'il dumber d'infecziuns cun il coronavirus prendeva da lez temp tiers per il quadrupel aifer in'emna, avess gia l'annunzia in di pli tard chaschunà 500 unfrendas dapli.

Tenor las calculaziuns fissi stà pussibel da salvar 1600 vitas, sch'il Cussegl federal avess annunzià il scumond da sortir gia in'emna pli baud. Tenor l'Uffizi federal da sanadad èn fin uss passa 1'700 persunas mortas en Svizra en consequenza da Covid-19.