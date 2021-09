A partir da glindesdi, ils 13 da settember, dovri en l'entira Svizra in certificat per tschertas activitads. Qua las dumondas las pli impurtantas – e las respostas.

Nua dovrel jau il certificat?

Per entrar endadens da restaurants, bars e discotecas

Per visitar teaters, kinos, museums, bibliotecas, zoos, casinos, centers da fitness, bogns cuverts

Per occurrenzas privatas che han lieu endadens (excepziun: la gruppa dumbra max. 30 persunas e s'enconuscha, guardà giusut)

Vala vinavant l'obligatori da mascra?

Per lieus ed occurrenzas, nua ch'i vala in obligatori da certificat, scrodan tut las ulteriuras mesiras da protecziun, tranter auter n'èsi era betg pli da purtar ina mascrina. Quai munta per exempel: Tgi che ha in certificat da Covid-19 po ir en ustaria senza mascrina.

Nua na dovrel jau nagin certificat?

Per il traffic public, tar pendicularas, en butias e zonas da transit sin plazzas aviaticas

En il liber, p.ex. sin terrassas

Per occurrenzas privatas cun maximalmain 30 persunas

Per occurrenzas religiusas cun maximalmain 50 persunas

Sesidas da parlaments e radunanzas communalas

Saluns da coiffeur, sesidas terapeuticas, purschidas socialas (p.ex. cuschina per persunas senza tetg)

Tgi vegn controllà?

L'obligatori da certificat vala per persunas a partir da 16 onns.

Co survegn jau in certificat?

In certificat survegnan persunas ch'èn vaccinadas, testadas ubain guaridas da Covid-19. Quel datti en furma d'in code QR sin palpiri ubain en la app «COVID Certificate». La lubientscha da generar in certificat han medis, centers da vaccinar, centers da testar, ospitals, apotecas, labors ed autoritads chantunalas. Labors ch'analiseschan tests da PCR pon – sin giavisch – furnir il resultat negativ direct en la app.

Quant ditg vala il certificat?

Per persunas vaccinadas – valaivel per 365 dis davent da la segunda vaccinaziun

Per persunas guaridas da Covid-19 – valaivel davent il 11avel di suenter il resultat positiv per 180 dis

Per persunas testadas negativ – tar in test da PCR valaivel per 72 uras, tar in test svelt d'antigens (betg autotests a chasa) per 48 uras

Co vegn controllà?

L'Uffizi federal da sandad BAG metta a disposiziun ina app cun il num «COVID Certificate Check», cun la quala ch'igl è pussaivel da verifitgar sch'il certificat è valaivel. Quai funcziuna cun scannar il code QR. La persuna che fa questas controllas, per exempel a l'entrada d'ina ustaria ubain d'in museum, vesa il num e la data da naschientscha da la persuna e sch'il certificat è valaivel. I na vegn dentant betg arcunà datas en in sistem central ubain en questa app da controlla.

Tge drovi anc sper il certificat?

Sper il certificat vegn era controllà in document d'identitad, sco pass, carta d'identitad, permiss d'auto, permiss da dimora, carta da student ubain il SwissPass.

1 / 2 Legenda: «COVID Certificate» Uschia vesa il certificat digital ora per persunas vaccinadas, testadas u guaridas. BAG 2 / 2 Legenda: «COVID Certificate Check» Uschia vesa la app ora per controllar sch'il certificat da Covid-19 è valaivel. BAG

Stos jau adina puspè mussar il certificat?

Gea, i dovra tar mintga entrada ina controlla. In ustier na po per exempel betg laschar entrar clientella da tschep senza controlla, mabain sto tar mintga visita en il restaurant pretender il certificat. La raschun è ch'ins vesa sin il certificat be sche quel è en quest mument valaivel – dentant betg quant ditg.

Poss jau far in test al lieu?

Firmas ed instituziuns nua ch'i vala in obligatori da certificat, n'èn betg obligadas da porscher la pussaivladad da far in test. Ustarias, centers da fitness, teaters etc. èn be obligads da controllar che mo persunas cun certificat entran en lur localitads. A partir da l'emprim d'october n'èn ils tests dal reminent betg gratuits pli, mabain tgi che vul far in test per survegnir il certificat sto pajar sez quel.

Dovri in certificat per chantar e far sport?

Da principi Gea. Sche l'exercizi da chant u da sport ha lieu endadens. Questa restricziun na vala dentant betg per gruppas sut 30 persunas, che s'inscuntran adina puspè. Per entrar en centers da fitness ubain per visitar concerts endadens èsi medemamain da mussar il certificat.

Tge vala al plaz da lavur?

Al plaz da lavur ubain da scolaziun na vala nagin obligatori da certificat. Quai vala era per persunas che lavuran en ina firma, nua ch'i vala in obligatori (p.ex. persunal da service). Il patrun po pretender in certificat, na dastga dentant betg discriminar persunas betg vaccinadas. E sch'ina firma decida in obligatori, sto ella porscher tests gratuits ubain surpigliar ils custs per testar regularmain.

Survegn jau in chasti?

Tgi che cunterfa a l'obligatori da certificat po survegnir in chasti da 100 francs. Era a firmas ed organisaturs che na resguardan betg l'obligatori smanatscha in chasti ubain ch'il manaschi vegn serrà. Per la controlla èn ils chantuns responsabels.