En l'Europa ed en ils Stadis Unids creschan las ratas d'inflaziun sin novas autezzas da record. La Svizra resta da fertant in cas spezial. L'inflaziun è puspè tschessada quest october e quai sin 3%. Quai communitgescha l'Uffizi federal per statistica.

L'avust era ella anc tar 3,5% – quai ch'è stà il pli aut stan dapi quasi 30 onns. Gia il settember era ella sa reducida da 3,5% sin 3,3%.

Sco l'Uffizi federal per statistiaca scriva, saja il motiv ils pretschs che sajan sa stabilisads. Sa sbassads èn tranter auter ils pretschs per autos e benzin. Dapli ston ins pajar per gas, ieli da stgaudar, vestgadira e chalzers.