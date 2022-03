Il traffic da persunas haja nudà ina perdita da 495 milliuns francs, il traffic regiunal in minus da passa 21 milliuns. La perdita da l'entira interpresa è sa reducida da 617 milliuns l'onn 2020 sin 325 milliuns il 2021. Quai oravant tut pervi d'in sustegn pli grond da la Confederaziun sco era da mesiras da spargn da l'interpresa.

La vendita d’abunaments generals saja sa reducida per passa 100'000 il 2019 sin 406'000 l’onn passà. Il dumber da passagiers saja sa reducì il medem temp per in terz sin radund 885'000 per di. SBB Cargo ha fatg ina perdita da 325 milliuns francs. Tenor calculaziuns actualas vegn la crisa da corona a custar las Viafiers federalas totalmain trais milliardas francs.

Per cuntanscher ina finanziaziun durabla fin il 2030, ha la SBB ensemen cun la Confederaziun decis in pachet da stabilisaziun. Tranter auter vul l'interpresa spargnar 6 milliardas francs.

Punctual e cuntent

Il 2021 èn ils trens da la SBB stads uschè punctuals sco quasi anc mai. Igl è la segund meglra valur en l'istorgia da las Viafiers federals svizras. Sulettamain en il vest da la Svizra hai dà in zic problems, quai oravant tut pervi dad in'interrupziun da plirs dis dal tschancun tranter Losanna e Genevra.

Il persunal saja en general era fitg cuntent. La situaziun tendida tar il persunal da locomotivas è sa quietada e l'interpresa possia ussa scolar ils locomotivists e las locomotivistas sin dapli models e trajects per pussibilitar dapli flexibilitad.