Svizras e Svizzers han consumà 255 milliuns liters vin l’onn passà. Quai è in plus da bunamain 5% cumpareglià cun l’onn avant e correspunda a stgars 40 buttiglias vin per persuna. Da quai èn stads passa 2,3 milliuns liters vin grischun, sco l'Uffizi federal d'agricultura communitgescha.

Dapli vins svizzers

En l’entira Svizra è la dumonda da vin indigen s’augmentada, cunzunt da vin alv. Ses consum è s'augmentà per 4,5 milliuns liters sin radund 48 milliuns liters. Il consum da vin cotschen è s'augmentà per 1,6% sin 44,3 milliuns liters.

Pervi da restricziuns en connex cun il coronavirus quinta l’uffizi ch’il consum da vin sa reduceschia quest onn.