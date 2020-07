Il dumber da las infecziuns novas dal coronavirus è s’augmentà entaifer in di per 108 en Svizra ed il Principadi da Liechtenstein. Cunquai è il dumber d'infecziuns novas per la terza giada aifer questa emna sur la marca da tschient.

Il venderdi ha l’Uffizi federal da sanadad annunzià 104 cas novs, gievgia 88, mesemna 129, mardi 54 e glindesdi 47. Tut en tut hai dà fin uss 32'798 cas da Covid-19 confermads da labors. En l'entira Svizra èn fin uss mortas 1686 persunas ch'eran vegnidas testadas positiv sin il virus. Il BAG sa referescha sin las cifras ch'ils chantuns han annunzià fin la sonda a bun'ura.

Tut en tut han fin uss en l'entira Svizra ed en il Liechtenstein 4084 persunas stuì vegnir ospitalisadas pervi da Covid-19. Cumpareglià cun il venderdi è quai ina persuna dapli. Il mument èn 640 persunas èn isolaziun e radund 2'600 en quarantina. En tut èn fin questa sonda vegnids fatgs 678'679 tests da corona. Tar 5,8% da quels tests è il resultat stà positiv.