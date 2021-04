Sper ils tests da PCR duai ussa davent dals 7 d'avrigl era dar tests svelts da far sez a chasa ch'ins po retrair en apotecas. Ils autotests duain dentant be esser ina cumplettaziun e na duain betg remplazzar ils test da PCR. La motivaziun da far in autotest saja per sa proteger sez ed auters. Mintga persuna po retrair gratuit tschintg tests da far sez. Sch'ins dovra dapli, pon ins cumprar supplementarmain quels.

Betg testar memia baud

Avant che far visitas a tat e tatta fai senn da far in test. Dentant duess ins betg far memia baud il test. Il resultat na constat tut tenor betg pli, sch'igl è passà dapli che 24 uras dapi il test. Quel resultat è be ina impressiun dal mument.

Certificat da vaccinar

Il dumber da las vaccinaziuns creschan tenor Patrick Mathys cleramain. Ord la cumprova da vaccinar duai quai uss dar in certificat da vaccinar. Impurtant è che quest certificat è acceptà internaziunal. Enfin la stad duai quai certificat esser avant maun. Ina data pli precisa n'ha l'Uffizi federal da sanadad betg pudì numnar. La Svizra veglia resguardar las directivas da l'Uniun europeica, ina soluziun cuminaivla vegnia però betg a dar.

Situaziun intscherta

Patrick Mathys, manader da la secziun superaziun da crisas dal BAG, declera ch'il dumber dals cas en Svizra crescha vinavant. Actualmain èn las ospitalisaziuns ed ils mortoris stabils. La situaziun è dentant fitg intscherta.

La valur R (valur da reproducziun) è en Svizra actualmain tar 1,1. Il dumber dals cas pudess dentant sa dublegiar entaifer trais emnas. La valur R è entant en tut ils chantuns sur 1, quai che munta in augment en tut ils chantuns, declera Mathys vinavant.

Las pli novas cifras

L'Uffizi federal da sanadad BAG annunzia 1923 novs cas confermads da corona aifer in di. Il medem mument ha il BAG registrà 19 ulteriurs mortoris. La media da set dis munta a 1'782 ed è cunquai creschida per 19%, cumpareglià cun l'emna avant. La rata da positivitad munta a 5,7%.

Il Grischun annunzia 43 novs cas confermads aifer in di. En tut vegnan il mument 12 persunas tgiradas en l'ospital, ina da quellas persunas sin la staziun intensiva.

Proxima infurmaziun

Il proxim point de press ha lieu mesemna, ils 6 d'avrigl a las 14:00 uras.