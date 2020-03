Recumandaziuns per la populaziun

I valan las mesiras sco fin da qua.

Sch'ins ha intgins dals suandants sintoms vegn cusseglià da star a chasa: Difficultads da trair flad, tuss u fevra.

I vegnia dentant er dar persunas, oravant tut giuvens, che mussan be levs sintoms. Ord solidaritad na duain ins lura betg ir en spital u la staziun d'urgenza. Enstagl duain ins tschertgar il contact telefonic, cunzunt sch'ils sintoms vegnan menders.

Legenda: Co sa proteger RTR

Persunas periclitadas sajan persunas sur 65 onns, ma er persunas pli giuvnas cun ina malsogna preexistenta. Per che quellas persunas vegnan protectadas dovria chapientscha da tuts.

Daniel Koch supplitgescha che be persunas fermamain malsaunas s'annunzian tar las staziuns d'urgenza.

Recumandaziuns per il mund professiunal

Er al plaz da lavur valan las mesiras sco per l'entira populaziun

Patruns pon pretender in attest dal medi a partir dal 5avel di

Collavuraturs èn d'infurmar davart mesiras al plaz da lavur

Patruns duain dar la pussaivladad da lavurar flexibel, per evitar ina gronda fulla da glieud en il traffic public

Cussegl federal observescha las perditas en l'economia

Il Cussegl federal è conscient ch'il coronavirus ha influenza sin il mintgadi e l'economia. Ins vegnia a decider a curta vista co vinavant, uschia Berset. Ins na possia uss dentant anc betg decider davart ina prolungaziun dal scumond dad arranschaments da massa. Il svilup dal virus stoppia vegnir persequitar l'epidemia e decidel a moda flexibla.

I vegnan examinadas differentas pussaivladads, uschia er indemnisaziuns per lavur reducida. Er stoppian ins examinar sch'il scumond per arranschaments da massa duai vegnir mantegnì.

Cura e co vegn l'armada a gidar?

L'armada duai gidar cunter il coronavirus. Durant trais emnas sustegnan commembers dal servetsch d'assistenza ils chantuns. Quai ha il cussegl federal decidì. Sin dumonda dal chantun Tessin è el stà d'accord da trametter a quel duas ambulanzas per sustegnair ils ospitals civils. Uschia duai il provediment da cass d'urgenza era esser segirà sch'il dumber d'infecziuns crescha vinavant.

La responsabladad per l'engaschi han las autoritads civilas.

Quants commembers da l'armada che la confederaziun vul mobilisar, n'ha il cussegl federal betg tradì. Tenor lescha militara sto l'Assamblea federala approvàr in engaschi dal servetsch d'assistenza, sche passa 2'000 schuldads vegnan mobilisads u sche l'engaschi cuzza passa trais emnas.

Situaziun globala

Daniel Koch, manader da la partiziun malsognas transmissiblas dal BAG, resumescha la situaziun globala. En China sa calma l'epidemia, en il rest dal mund anc betg. La Svizra saja al ur da l'unda epidemica. Solidaritad saja impurtanta per che l'epidemia na vegnia betg memia nauscha.

Per quai dettia recumandaziuns per l'entira populaziun e per las gruppas periclitadas.

Svilup da las mesiras cunter il coronavirus

Tenor Alain Berset vegn la persequiziun retrospectiva da las infecziuns mantegnida uschè ditg sco pussaivel. Medemamain sviluppeschia il Cussegl federal vinavant ina strategia per il cumbat da l'economia. Cun novas recumandaziuns per il mund professiunal e la populaziun duai ina derasaziun pli gronda vegnir impedida u retardada.

