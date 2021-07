cuntegn

Coronavirus - Cussegl federal preschenta trais scenaris per proxims mais

Il Cussegl federal ha preschentà la mesemna ses plans per ils proxims mais. En il center stattan las suandantas mesiras: Chattar svelt novas variantas dal virus, cuntinuar cun vaccinar e stgaffir avunda capacitads per testar e far contact-tracing.