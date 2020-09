La Svizra s'engascha per ina schliaziun globala tar la repartiziun da vaccins futurs cunter il coronavirus. Ella fetschia ussa part da «l'iniziativa Covax», ha communitgà il Cussegl federal. La finamira da questa iniziativa è da metter a disposiziun enfin la fin dal 2021 sin l'entir mund radund duas milliardas purziuns da vaccin.

Cun far par da l'iniziativa po la Confederaziun procurar per vaccin per radund 20% da la populaziun svizra.

En tut ha il Cussegl federal concedì 300 milliuns francs per acquistar in vaccin.

Ord l'archiv da SRF: