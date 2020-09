Il minister da sanadad, Alain Berset, vul per tut pretsch evitar in segund lockdown en Svizra. Quai malgrà ch’il dumber d’infecziuns novas cun il coronavirus s’augmentia puspè. I stoppia reussir dad evitar in ulteriur lockdown cun mesiras pli levas, pli intenziunadas e regiunalas. Quai ha ditg Berset en in’intervista cun la «SonntagsZeitung».

Contact tracing è essenzial

En pli saja impurtant ch’il contact tracing funcziunia. En vista a la stagiun da grippa l’enviern, ha el ditg ch’il contact tracing vegnia manà vinavant fin la fin da la crisa. Ils chantuns stoppian disponer las capacitads necessarias e betg capitular sco la primavaira, ha suttastritgà il minister da sanadad.

Nagins experiments

Dad in’immunitad collectiva differenziada na vul el savair nagut. Quai n’haja fin uss funcziunà nagliur. Tar ina tala strategia stuess la Svizra isolar las gruppas da risico dal tuttafatg, vul dir: serrar en. Quai na saja betg pussaivel e quai na veglia nagin seriusamain. I na dettia nagins indizis ch’il virus saja vegnì damain privlus ch’èn il passà.

