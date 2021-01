La PPS e la PLD refusan restricziuns anc pli severas. Tenor la PPS sa maschaida il Cussegl federal en las cumpetenzas dals chantuns. La PLD da sia vart tema ch’i dettia novas ingiustias e birocrazia tar in obligatori da lavurar da chas’ora.

Ils Verd-liberals percunter èn per mesiras pli severas e per introducir in obligatori da far home office. La finamira stoppia esser da sbassar il dumber da mortoris ed infecziuns. Ed era ils Verds e la PS sustegnan las mesiras ch’il Cussegl federal ha en mira. Per la PS è era la serrada da butias pussaivla, ma be sco ultima mesira.