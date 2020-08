Il cusseglier dals chantuns tessinais Marco Chiesa duai daventar president da la Partida populara svizra. La cumissiun incumbensada cun la tschertga per in nov president, propona el sco candidat per vegnir elegì ils 22 d'avust. Chiesa ha acceptà la candidatura.

Legenda: Marco Chiesa duai daventar nov president da la Partida populara svizra. Keystone

Marco Chiesa saja a partir da l'entschatta stà in candidat preferì da la cumissiun, scriva la cumissiun en ina communicaziun. El haja dentant stuì desdir il favrer, per raschuns professiunalas, perquai che sia lavur sco manader d'in center d'attempads cun passa 80 collavuraturs avess sclaus in engaschament supplementar sco president da la partida. Chiesa haja entant desditg sia plazza per pudair s'orientar da nov. Perquai saja uss pussaivel per el da surpigliar il post da president.

Dasper Chiesa stattan er a disposiziun il cusseglier naziunal da l'Argovia, Andreas Glarner ed il cusseglier naziunal turitgais Alfred Heer. L'elecziun vegn ad esser ils 22 d'avust.

Chiesa fiss cas da fortuna

Da survegnir in represchentant dal chantun dal sid sco president fiss in cas da fortuna, scriva la cumissiun. En la proxima perioda d'uffizi giaja numnadamain principalmain per fermar la posiziun da la PPS en la Svizra romanda. Plinavant haja Chiesa fatg buna lavur per la partida en il Tessin.

Chiesa politisescha tenor communicaziun encunter la «immigraziun nuncontrollada», las colonnas sin las vias, ils pretschs d'immobiglias che creschan ed encunter la concurrenza malgista sin il martgà da lavur. La primavaira è el vegnì elegì sco vicepresident da la PPS – ensemen cun la cussegliera naziunala dal Grischun, Magdalena Martullo-Blocher .

Chiesa è maridà e bab da dus uffants. El ha studegia economia da manaschi a l'Universitad da Friburg. Chiesa discurra talian, franzos e tudestg.