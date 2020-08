Stefan Keller, il procuratur public extraordinari da la Confederaziun, instradescha proceduras penalas encunter Gianni Infantino, il president da la FIFA, e cunter Rinaldo Arnold, il procuratur general dal Vallais.

Vinavant vul Keller er instradar ina procedura penala encunter il procuratur dispitaivel Michael Lauber. Per far quai, ston ins dentant annullar l'immunitad giuridica da Lauber. Keller ha inoltrà la dumonda per annullar l'immunitad. Duas cumissiuns parlamentarias ston acceptar quai, avant che Keller po instradar ina procedura penala.

«Cumportament chastiabel»

En sias investigaziuns vegn Stefan Keller a la conclusiun, ch'i dettia cumportament chastiabel tar ils inscunters da Michael Lauber cun Gianni Infantino e Rinaldo Arnold. En la communicaziun da medias vegn scrit davart abus d'uffizi, violaziun dal secret d'uffizi, favurisaziun ed incitaziun a quels fatgs. I vala la presumziun d'innocenza.