Tgi che stgarpa giu e reconstruescha ina chasa u in'abitaziun en in lieu turistic, duai dastgar engrondir la surfatscha da quella per enfin 30%. Sch'i vegnan uschia dentant creadas novas abitaziuns, dastgan quellas be vegnir vendidas sco abitaziuns primaras.

Quai propona il Cussegl federal en sia resposta a l'iniziativa parlamentara ch'il cusseglier naziunal Martin Candinas da l'Allianza dal center aveva innoltrà avant trais onns, quai cun l'intenziun da schluccar las perscripziuns da la lescha davart las abitaziuns secundaras. Lezza lubescha d'engrondir per 30% la surfatscha, dentant mo sche la chasa u l'abitaziun vegn renovada e betg stgarpada giu e construida da nov.

La maioritad da las cumissiuns responsablas vulan abolir quella differenza e lubir en omadus cas che eventualas abitaziuns novas dastgan era vegnir vendidas sco abitaziuns secundaras. Uschè lunsch na vul il Cussegl federal dentant betg ir. Cun pretender che las abitaziuns novas ston vegnir vendidas sco abitaziuns primaras veglia el tegnair quint da la situaziun fitg tendida sin la fiera d'immobiglias per indigens en regiuns turisticas, scriva el en sia argumentaziun. Probabel anc quest onn tracta il Parlament federal la revisiun da la lescha.

