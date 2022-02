Las cifras d'infecziun da record n'hajan betg procurà per in sistem da sanadad surchargià. Perquai schlucca il Cussegl federal las reglas da homeoffice e quarantina a partir da gievgia – e propona tar in bun svilup da la pandemia d'abolir tut las mesiras a partir da mez favrer.

I saja vegnì il mument per schluccar las mesiras cunter il coronavirus, infurmescha il Cussegl federal. Ins haja cuntanschì ina nova fasa da la pandemia, il president da la Confederaziun Ignazio Cassis discurra d'ina glisch a l'orizont. Uschia fa il Cussegl federal suandantas adattaziuns a partir da gievgia:

homeoffice n'è betg pli obligatoric, mabain ina recumandaziun

i na dat nagina quarantina pli per persunas da contact – en isolaziun ston be pli ir persunas testadas positiv

Abolir tut las mesiras en in u plirs pass

Sper quai trametta il Cussegl federal en consultaziun duas variantas da schluccar. El vul decider definitivamain davart quellas ils 16 da favrer, en consultaziun èn las propostas enfin ils 9 da favrer. Las duas variantas èn dependentas dal svilup da l'unda d'omicron. Varianta 1 è in'avertura en in pass, la varianta 2 prevesa d'avrir en plirs pass:

Varianta 1: abolir ils 17 da favrer la situaziun speziala e cun quella er tant sco tuttas mesiras da protecziun: l'obligatori da certificat per ustarias, occurrenzas, indrizs dal temp liber e cultura, obligatori da mascrina en lieus publics sco stizuns ed er naginas restricziuns per inscunters privats ed occurrenzas grondas.

Sche la situaziun epidemiologica è memia intscherta propona il Cussegl federal d'avrir a moda pli precauta en plirs pass tenor la varianta 2.

Varianta 2 prevesa d'abolir en in emprim pass l'obligatori da certificat per ustarias, occurrenzas, indrizs dal temp liber e cultura sco er reglas per inscunters privats ed occurrenzas en il liber. Ils chantuns han dentant la cumpetenza da lubir u scumandar tschertas occurrenzas grondas. L'obligatori da mascrinas duai restar. La regla da 2G+ duai valair vinavant en discos, bogns u er tar musica cun instruments da flad. Pir en in ulteriur pass vegnissan questas reglas schluccadas.

Sper quai trametta il Cussegl federal en consultuaziun ulteriuras adattaziuns: Als cunfins na datti nagin obligatori da testar pli per persunas che n'èn betg vaccinadas e betg guaridas, ed er l'obligatori d'inditgar las datas da contact na duai betg pli valair.