4 milliardas per segirar la forza electrica

Il Cussegl naziunal ha approvà senza opposiziun las 4 milliardas francs per il fond d’urgenza per la forza electrica. Er ils daners per construir ovras da reserva l’onn current ha la Chombra gronda approvà. La delegaziun da finanzas da las Chombras federalas aveva gia lubì quests daners en ina procedura accelerada. Sco proxim va la fatschenta en il Cussegl dals chantuns.

Il Cussegl naziunal ha cumenzà mardi cun la debatta davart il budget. Il Cussegl dals chantuns debattescha l'emna che vegn en chaussa. Il budget ch'il Cussegl federal ha preschentà prevesa in deficit da radund 670 milliuns francs.