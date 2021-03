Areguard las averturas na vesa quai betg ora bain il mument. Trais da quatter criteris n'èn betg accumplids. Il Cussegl federal decida quest venderdi davart ulteriuras schluccadas.

Dus dis avant la decisiun dal Cussegl federal davart ulteriuras schluccadas da mesiras ha la Svizra gì passa 1'800 novas infecziuns cun il coronavirus. Quai è in augment da 25% cumpareglià cun il medem di da l'emna passada.

Cifras e svilups Situaziun actuala 11.03.2021

Tenor Alain Berset è ina terza unda effectivamain pussaivla. I na saja anc betg cler sche la terza unda saja pli ferma e lunga che la segunda u sch'ins possia tegnair sut controlla la situaziun. I saja dentant cler ch'i dettia anc adina il privel ch'ins perdia la controlla da la situaziun.

Pretendì ulteriuras schluccadas

Malgrà quest svilup pretenda la Partida populara svizra ulteriuras schluccadas. Ins na prendia betg be davent als uffants lur perspectivas ed ina part da lur uffanza, ins pendia anc vidlonder ad els in satgados plain daivets, ha ditg Roland Rino Büchel (PPS/SG).

Pass da vaccinaziun

Ina sbrinzla speranza en il cumbat encunter la pandemia restan las virolas. Entant èn 4,57% da la populaziun vaccinadas cumplainamain. En quest connex pretenda la fracziun dal center in pass da vaccinaziun per l'entira Svizra.

In tal saja necessari per cuntinuar cun schluccadas e per puspè pussibilitar da viagiar, ha declerà Ruth Humbel (PCD/AG). Tenor Berset sajan ins qua sin buna via. Ma, i dovria ina schliaziun internaziunala e saja perquai ina sfida.

UE ha preschentà pass digital

La cumissiun da l'UE ha preschentà oz il pass da vaccinaziun digital.

Sper ils pajais europeics duai era la Svizra profitar. Grazia al pass da vaccinaziun duai puspè esser pli simpel da viagiar en l’UE en temp da corona. Il pass duai gidar als stadis europeics da puspè realisar a moda reponsabla la libra circulaziun da persunas, uschia ha ditg oz la president da la cumissiun, Ursula von der Leyen a Brüssel.

Il certificat digital verd, uschia il num dal pass, duai betg be mussar sch'insatgi ha gia survegnì la virola, mabain er sch'insatgi ha gia gì la malsogna u ha almain laschà testar sin il coronavirus avant che far il viadi.

Quest pass duai star a disposiziun e valair per pajais da l'UE, sco er per ils stadis da Schengen, munta pia era la Svizra. Sche la Svizra vegn a sa participar al project n'è dentant anc betg cler. L'Uffizi federal da sanadad ha ditg, ch'ins veglia anc obeservar la situaziun.