L’emprim Nadal da corona ha chaschunà a la posta in nov record da pachets. Il record da l’avrigl è vegnì surpassà cleramain.

Danovamain record da pachets per la Posta

Dapi il Black Friday, la fin november, ha la Posta tramess 24,1 milliuns pachets. Quai èn 29% dapli ch’avant in onn, ha communitgà oz l’interpresa. Ed er en cumparegliaziun cun il record da l'avrigl, durant il lockdown, è il dumber s’augmentà per 5 milliuns.

Dapi la fin november hajan ins elavurà mintga di passa in milliun pachets – ils 15 da december schizunt 1,3 milliuns pachets. Gartegià saja quai er pervia dals novs centers da pachets regiunals, tranter auter er quel ad Vaz Sut, che sorta per di 200’000 pachets. Plinavant ha la Posta stgaffi quest onn per questa sfida var 500 plazzas novas.