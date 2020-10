Il cusseglier federal Guy Parmelin s’inscuntra l’autra gievgia cun represchentants da l’economia e da sindicats per in discurs a la mais radunda. Quai rapporta la «SonntagsZeitung».

Tema da l’inscunter sajan las mesiras da corona pli severas annunziadas. Per blers manaschis sajan las mesiras memia fermas. Las sviultas pudessian dar ensemen – ha ditg Hans-Ulrich Bigler da l’Uniun svizra dals mastergnants a la gasetta. L’uniun saja cunter in obligatori da mascras per butias pitschnas ed era cunter prescripziuns da homeoffice.

Epidemiolog refusa

Nagina chapientscha per questa tenuta ha l’epidemiolog Christian Althaus, commember da la taskforce da la Confederaziun. Stadis che possian controllar il virus a moda effectiva, hajan pli paucs custs economics e socials, ha Althaus ditg envers la «SonntagsZeitung».

Sch’i na gartegia betg da rumper il trend actual, vegnia spert precar. En connex cun las ospitalisaziuns saja la Svizra actualmain en la medema situaziun sco la primavaira in'emna avant il lockdown. Quel possian ins questa giada tranter auter evitar, perquai ch’i dettia mascras da protecziun.